今野照夫さんの震災日記３月１４日この日、北上中学校体育館に置かれた災害対策支部に、２人の職員が復帰した。ひとりは地域振興課主査の牧野輝義さんだ。救急車で石巻赤十字病院に運ばれていたが、松葉杖（づえ）姿で職場に戻ってきた。子ども３人と祖父母の無事は人づてに確認できた。が、病院職員の妻まり子さんは勤務先の雄勝病院で津波の犠牲になった。骨折した左足の痛みが引かず、思い通りに動けない。雄勝町の自