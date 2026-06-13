中村玉緒さんのおいで歌舞伎俳優の中村鴈治郎（６７）が１２日、デイリースポーツの取材に応じ、勝新太郎さんの妻を務め上げたことをたたえた。◇◇まさか亡くなるとは思いませんでした。ここ２〜３年は連絡が取れていませんでしたが、ついこの間も家族で、どうしているのかと話していたところでした。最後に会ったのは２〜３年前です。全然普通で、相変わらずでした。おばとしてというよりは、勝新太郎の女房です