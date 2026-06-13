元日本テレビアナウンサーの篠原光氏と、元日本テレビディレクターの高橋昂平氏が中核となって共同創業したKANJI JAPANは12日、鈴木おさむ氏が代表を務めるファンド「スタートアップファクトリー1号投資事業有限責任組合」から資金調達を実施したと発表した。篠原光氏同社は、漢字の形をしたアイス専門店「KANJI ICE鎌倉店」をはじめ、“漢字アイス”事業を展開。漢字アイスを皮切りに、日本文化を観光体験に昇華させ、世界で戦え