◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）巨人は西武に完封負けし、２０１４年以来の交流戦優勝が消滅した。中１１日で登板した竹丸和幸投手（２４）が、パ・リーグ首位の強力打線を相手に８回途中４安打３失点（自責１）、７回まで毎回で自己最多の１２奪三振の力投。２試合連続の２ケタＫは球団の新人では３人目の快挙だったが、拙守にも足を引っ張られ５敗目となった。打線は今季ワースト