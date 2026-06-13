◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス２―１阪神（１２日・京セラドーム大阪）阪神・村上頌樹投手がプロ初の２者連続被弾を許したが、７回５安打２失点と粘投した。初回１死、西川に初球を完璧に捉えられた。打球は右翼席へ。続く紅林にも３球目のスライダーを左翼席へ運ばれた。２者連続で大きな当たりを打たれたが、「動揺はなかったですし、すぐに切り替えて、なんとか粘れればと思いながら投げていました」と、冷