◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス２―１阪神（１２日・京セラドーム大阪）阪神が“一発病”で今季初の４連敗だ。村上は７回５安打２失点と好投したが、初回１死からプロ初の２者連続被弾。打線も３、５回の満塁機がありながら、押し出し四球による１点止まり。藤川監督は中５日で投入したエースに「十分」とたたえ、低調な打撃陣には「思い切って仕掛けていくことが重要」と、奮起を促した。前カードのソフトバンク