◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク２―４ヤクルト（１２日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクが逆転負けし、交流戦首位から陥落した。自力Ｖが消滅し、１０度目の優勝に暗雲が漂った。初回に正木が自身初の先頭打者本塁打で先制。２回は１死三塁で海野がスクイズを決めたが、５回まで走者を一人も出さなかった先発・前田純が６回に崩れた。中１２日で登板した左腕は「調子が良かっただけに、（６回の投球は）悔し