◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―１中日（１２日・エスコンフィールド）１２球団最速の４０敗目で、５年連続の交流戦負け越しが決定した。試合後、井上監督は約３０分、加藤球団社長、朝田球団本部長と３者会談を行い、ベンチ裏の通路に現れた。「思った以上にと言ったら細野君に失礼かもしれないけど、『こんな力のある球を投げるんだな』と思いました」と相手先発に脱帽。６回までに１１三振を喫して、得点は暴