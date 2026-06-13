◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―１広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島は“裏天王山”で逆転負けし、楽天と入れ替わりで交流戦最下位に転落した。交流戦ビジター７戦全敗は球団ワースト。３回に坂倉が３１イニングぶりの適時打となる先制二塁打を放つも、７回に玉村が逆転の２点二塁打を献上した。交流戦は１１敗中８度が逆転負け。終盤の２度のバント失敗も響き新井監督は「やるべきことをしっかりやら