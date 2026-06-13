◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス２―１阪神（１２日・京セラドーム大阪）つないだ。守った。オリックス・岸田監督が導いた。「ある程度、予定通りですね。本当に、みんなが何とかしのいでくれた」。１分けを含む５連敗からの４連勝。今季最多タイの８人継投が決まり、２年ぶりに阪神との関西ダービーに勝利した。リリーフから配置転換し、来日４年目で初先発だったペルドモが３回無失点。特別な一人だった。昨年