◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス２―１阪神（１２日・京セラドーム大阪）オリックス・紅林弘太郎内野手（２４）が離脱する可能性が１２日、出てきた。この日の阪神戦（京セラＤ）で左足を痛め、５回の守備から交代。試合後、岸田監督は「病院に行きましたので。検査の結果次第で、また報告します」と説明した。初回に一発を放ち、不動の正遊撃手としてチーム最多の８本塁打を記録。遊撃を守れる野口は１０日に登録