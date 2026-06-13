女優の後藤久美子（５２）が、フランスの元Ｆ１レーサーのジャン・アレジ氏（６２）との事実婚を解消したことが１２日、分かった。後藤は所属事務所・オスカープロモーションを通じ「私事で大変恐縮ではございますが、長きにわたり日々を共にしてまいりましたジャン・アレジ氏とは、パートナーシップを解消し、それぞれの道を歩むこととなりました」とコメント。今後については「形を変えた愛情のもと、互いを思いやりながら、