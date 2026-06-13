女優後藤久美子（52）がフランス人の元F1レーサー、ジャン・アレジ（62）との事実婚を解消したことが12日、分かった。所属事務所を通じて「私事で大変恐縮では御座いますが、長きに渡り日々を共にしてまいりましたジャン・アレジ氏とは、パートナーシップを解消し、それぞれの道を歩む事となりました」とコメントを寄せた。2人は95年に婚約を発表。2男1女をもうけ、長女エレナ・アレジ・後藤（29）はモデル、長男ジュリアーノ・龍