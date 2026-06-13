サッカーW杯北中米大会で、日本の今後を占う注目のオランダ戦（日本時間15日午前5時、NHK総合）で実況を務めるNHK小宮山晃義アナウンサー（42）が、あふれるサッカー愛と思いの丈を語り尽くした。12日までに日刊スポーツのインタビューに応じ、W杯日本戦を初実況、しかも日本の初戦という大役に指名された心境を明かした。◆小宮山晃義（こみやま・てるよし）1983年（昭58）9月27日、東京都生まれ。小1から始めたサッカーは東京・