◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組カナダ―ボスニア・ヘルツェゴビナ（１２日、トロント競技場）ボスニア・ヘルツェゴビナは２０１４年ブラジル大会以来、３大会ぶり２度目の出場。試合開始から開催国カナダに攻め込まれる場面が目立ったが、前半２１分、右ＣＫからＦＷルキッチが頭で押し込んで先制した。欧州予選プレーオフではウェールズ、イタリアをＰＫ戦の末に破って本大会切符をつかんだ。１４年大会は１次リーグ