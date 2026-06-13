大相撲のパリ公演（13、14日）を控える豊昇龍（立浪部屋）と大の里（二所ノ関部屋）の両横綱が11日、パリ市内へ観光に出かけ、花の都を堪能した。着物姿でトロカデロ広場に到着し、外国人観光客に次々と写真撮影を求められる人気ぶり。大の里は「やっとフランスに来たんだなと実感が湧いた。楽しみながら、相撲も頑張っていきたい」と笑みを浮かべた。昨年10月のロンドン公演前には現地でホットドッグを分け合い、今回はパリを