タレントのマツコ・デラックス（53）が12日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。ホテルにに宿泊する際にいつも行うことを明かした。マツコは「ホテルに入った時に、人がいないかどうか確認する？」と質問。共演のお笑いタレント・有吉弘行が「しない…」と答えると「私、クローゼットとかも“はーい、来ましたよー！”とか言いながら。ベッドの下とか…」と、誰か隠れていないか、大声