自分たちは「被害者」だと訴える母親【漫画を読む】自分たちは「被害者」だと訴える母親だが…!?宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんがX(旧Twitter)で公開している『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は同作から、いじめの加害者家族が夜逃げを依頼するエピソードを紹介するとともに、作者に話を聞いた。■加害者一家からの依頼020304依頼に訪れたのは、一家4人で夜逃げを