現地６月12日、北中米ワールドカップのグループB第１戦でカナダ代表とボスニア・ヘルツェゴビナ代表がトロント・スタジアムで対戦している。21分に試合が動く。先制したのはボスニア・ヘルツェゴビナ。バシッチの右CKをコラシナツが頭で繋ぎ、最後はルキッチがヘッドで押し込んだ。 このゴールにSNS上では「セットプレー強いな」「精度高すぎでしょ」「デザインされた上手いコーナー」「狙い通りだな」「高さは脅威」と