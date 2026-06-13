女優の広瀬すずさんが公式インスタグラムを更新し、ルイ・ヴィトン製のサッカーボールを手にしたファッショナブルな一枚を投稿。ファンから「「めちゃくちゃ綺麗」「カッコいい」など大反響を呼んでいる。現地６月11日、北中米ワールドカップが開催国のひとつであるメキシコで開幕した。それに合わせて広瀬さんは、自身がアンバサダーを務めるルイ・ヴィトンづくめのファッションに身を包んで登場。同ブランドの象徴であるモノ