【ナッシュビル（米テネシー州）１２日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】日本代表ＭＦ中村敬斗が、オランダ戦（１４日・日本時間１５日）で７年前の“再現ゴール”を狙う。左ウィングバック（ＷＢ）として先発の可能性が高い２５歳は、試合２日前の練習を終えて取材に応じ「緊張感が高まるのも大事だけど、高まりすぎてもいつも通りのプレーができないし、固くなってしまう。本当に、いつも通りのプレーが