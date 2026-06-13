NY株式12日（NY時間15:18）（日本時間04:18） ダウ平均51216.64（+367.89+0.72%） ナスダック25877.67（+68.01+0.26%） CME日経平均先物67435（大証終比：+1315+1.95%） 欧州株式12日終値 英FT100 10471.72（+167.84+1.63%） 独DAX 24635.30（+425.59+1.76%） 仏CAC40 8350.87（+150.07+1.83%） 米国債利回り 2年債 4.083（+0.021） 10年債 4.481（+0.020） 30年債 4.