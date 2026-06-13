ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設74周年）は最終日、12Rで優勝戦が行われる。準優12Rの加藤がトップSから隙なく逃げて、予選トップ通過からの王道を歩み続ける。大一番を控えても「何号艇でも変わらないんで」と平常心を貫く男は、先マイに集中してVゴールへと突き進む。待ったをかけるのは佐賀コンビ。山田康が自慢の舟足で2コースから迫れば、峰は大外から絶妙ハンドルを繰り出して