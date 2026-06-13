ボートレースとこなめのG1「開設73周年記念競走トコタンキング決定戦」が開幕する。注目は12Rトコタンドリームだ。とこなめ、イン、池田。必勝の3要素だ。前検気配は万全とは言えなくても、トップタイムということは何かしらいい部分があるのだろう。時間をかけて態勢を整えるのみ。白井も新田もガード役として頼もしく、逃げ大信頼だ。白井は新ペラをどこまで仕上げるか。現段階では動きの悪くなかった新田が対抗。ただ、白