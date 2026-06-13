“2世レーサーバトル”の番組が余裕で組めるほど、ボートレース界は大勢の親子レーサーが活躍している。堀本翔太（25＝愛知）も父の裕也と同じ職業人生を選んだ。超難関のボートレーサー養成所は「高校2年の時、とこなめの対岸からレースを生で見て、この道に決めました。1回目で合格しました。半年しっかり勉強して、準備をしました。1回に懸けようと思って」。19年10月の入所式には父も駆けつけた。父の背中を追いかけての自然