玉野競輪場のG3「車輪疾駆の風々杯」が3日目を迎える。注目は11Rだ。パワー光る野中が豪快に仕掛けて準決を攻略。堅実な岡村が援護して迫る。伸び鋭い木村は、川口の仕掛け次第で台頭も。好調西村も中井に乗って伸びる。＜1＞岡村潤（村上）直久の踏み直しが良かった。スカスカしている。野中君。＜2＞木村隆弘脚はかなり使っているけど最後、伸び勝っているので脚自体は問題ない。川口君。＜3＞西村光太少し中途