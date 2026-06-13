岐阜競輪の「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪（G3）」は3日目を迎える。勝負の準決。注目は12Rだ。どこからでも狙える3分戦だが、本線には近畿ラインを推す。車番がいい石塚が好きな位置から仕掛け、それを窓場が援護。最後はシャープな追い込みで抜け出すとみた。関東はトリッキーな動きをする森田が前。嵯峨は中団をキープしつつ先に仕掛けたい。内藤は関東、戸田は北日本へ。＜1＞石塚輪太郎橋本君がす