◇サッカーW杯北中米大会日本代表は12日（日本時間13日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビッルでで全体練習を行い、1次リーグ14日（同15日）のオランダ戦に向けて調整した。報道陣に公開された冒頭15分間ではロンド（鳥かご）などを行い、伊東純也（33＝ゲンク）も軽快に調整。取材エリアでは、負傷離脱した同学年のMF遠藤航（33＝リバプール）について言及しつつ、白星発進を誓った。「（チーム）みんな、航が離