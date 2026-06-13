インスタグラムで次女誕生を報告2021年東京五輪の男子マラソン代表、服部勇馬（トヨタ自動車）が11日、自身のインスタグラムを更新。妻の中京テレビ・平山雅アナウンサーとの間に次女が誕生したことを報告すると、ファンから祝福が殺到した。服部は「服部家へようこそ先日、次女が誕生しました。妻も子も元気に過ごしてくれており、一安心です。今後、より賑やかで楽しい時間を過ごしていきたいと思います！！」とつづっ