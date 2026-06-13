ＳｎｏｗＭａｎの渡辺翔太（３３）と俳優・芳根京子（２９）がこのほど、この日開幕したＷ主演の舞台「ウェンディ＆ピーターパン」（７月５日まで、東京・ＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ−Ｚａほか）の取材会に登場した。作中では空を飛ぶシーンがあるが、渡辺は他の出演舞台で同様のシーン経験があることを告白。そのうえで「フライングで飛びますけど、緊張でセリフは飛ばないようにしたい」と笑わせた。一方の芳根は「高所