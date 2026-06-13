【モデルプレス＝2026/06/13】Snow Manの渡辺翔太と女優の芳根京子が2026年6月11日、ともにW主演を務める「ウェンディ＆ピーターパン」（同年6月12日より東京・THEATER MILANO-Zaほかにて上演）の取材会に、共演の石丸幹二とともに出席。渡辺が報道陣へ細やかな配慮を見せた。【写真】スノメンバー、芳根京子も絶賛のフライングシーン◆渡辺翔太、報道陣へ細やかな配慮世界的名作「ピーターパン」に新たな登場人物を加え、ウェンデ