【モデルプレス＝2026/06/13】女優の芳根京子とSnow Manの渡辺翔太が2026年6月11日、ともにW主演を務める「ウェンディ＆ピーターパン」（同年6月12日より東京・THEATER MILANO-Zaほかにて上演）の取材会に、共演の石丸幹二とともに出席。芳根が渡辺の注目シーンを明かした。【写真】スノメンバー、芳根京子絶賛のシーン◆芳根京子、渡辺翔太のフライングシーン明かす世界的名作「ピーターパン」に新たな登場人物を加え、ウェンディ