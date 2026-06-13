【モデルプレス＝2026/06/13】Snow Manの渡辺翔太と女優の芳根京子がW主演を務める「ウェンディ＆ピーターパン」が6月12日より東京・THEATER MILANO-Zaより開幕。本記事では公開ゲネプロの様子をレポートする。＜※ネタバレあり＞【写真】スノメンバー、芳根京子も絶賛のフライングシーン◆渡辺翔太＆芳根京子主演「ウェンディ＆ピーターパン」世界的名作「ピーターパン」に新たな登場人物を加え、ウェンディの視点から大胆に翻案