◇サッカーW杯北中米大会8日の親善試合で股関節を負傷したオランダの正GKフェルブルッヘンが2日続けて11日の練習も欠席したと、複数のオランダメディアが同日に報じた。10日の記者会見でクーマン監督は「試合には間に合うと思う」と見通しを立てていたが、不安が残る状況。「NU.nl」は「クーマン監督は水曜日（10日）にフレッケンとルーフスに今大会の控えGKがどちらであるかを直接伝えたが、その内容はまだ公表されていない