◇サッカーW杯北中米大会サッカーW杯北中米大会が開幕した11日（日本時間12日）、日本代表に激震が走った。オランダとの1次リーグ初戦が3日後に迫った中、森保一監督（57）はケガで別調整だったMF遠藤航主将（33＝リバプール）に対し本大会登録メンバー26人から外すことを通達した。代替招集はFW町野修斗（26＝ボルシアMG）で、新主将にDF板倉滉（29＝アヤックス）を任命。温情を捨てた苦渋の決断で、本気で頂点を目指す覚悟を