◇サッカーW杯北中米大会瀬古が遠藤の離脱で腹をくくった。本職のセンターバックではなく「もうボランチで行くと思う」と覚悟を示し、仲間の無念を「つらいけど、もう起きた事実は変わらない」と受け止めた。先月31日のアイスランド戦では後半開始からダブルボランチの一角、後半途中からは3―1―4―2のアンカーの位置で攻守に効果的なプレーを披露。本番へ「いつも通り今までやってきたことをやれればいい」と冷静に見据え