◇サッカーW杯北中米大会塩貝は主将からの言葉を胸にW杯に向かう。物おじしないストライカー気質の性格は、プレーも生活面も周囲との摩擦を生みかねない。その点を気にした遠藤から2日前に「チーム競技なので、全部が全部個性を出してはいけないが、良い部分は消さなくていい。バランスが大事」と助言された。3月の英国遠征が初招集で一緒に過ごした時間は短いが「チームのためになるなら個性を出した方がいいと言われた。