◇サッカーW杯北中米大会サッカーW杯北中米大会が開幕した11日（日本時間12日）、日本代表に激震が走った。オランダとの1次リーグ初戦が3日後に迫った中、森保一監督（57）はケガで別調整だったMF遠藤航主将（33＝リバプール）に対し本大会登録メンバー26人から外すことを通達した。練習を終えた選手たちは神妙な表情で取材エリアに姿を現した。MF久保は「残された選手でやっていくしかない。特に切り替えるとかじゃなくて、