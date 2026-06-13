◇サッカーW杯北中米大会FW町野が救世主になる。追加招集での2大会連続メンバー入りは史上初。背番号は遠藤の6を引き継ぐ。森保ジャパンには25年3月から今年3月の英国遠征まで継続的に招集され、W杯メンバー入りも有力視されていたが、落選。前回カタール大会後に移籍したドイツでポストプレーを磨き、ロングスローという飛び道具もある。出場機会がなかった3年半前のリベンジを果たすチャンスが、思わぬ形で巡ってきた。11