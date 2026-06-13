◇サッカーW杯北中米大会長友は遠藤の離脱に声を詰まらせた。「ショックだし、残念で無念。すぐには心の整理ができなかった。彼がこれまで懸けてきた（W杯への）思いを考えるとつらかった」。こんな時だからこそ自身が担う役割は大きく「チームを前に向かせる役目は自分がいる存在価値」と頼もしい。初戦のオランダ戦が迫るが「どんなにつらい時でも、俺らははい上がっていくという底力をお見せします」と力強かった。