石丸幹二が渡辺のフライングの“推しポイント”明かす「実は…」俳優の芳根京子とSnow Manの渡辺翔太がダブル主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』が、きのう12日より東京・THEATER MILANO-Zaにて開幕した。これに先立ち公開ゲネプロと取材会が行われ、渡辺が“ピーターパンとして空を飛ぶ”ことへの並々ならぬこだわりと、本作ならではのフライングの舞台裏を明かした。【写真多数】さすが！美しい姿勢でフライングす