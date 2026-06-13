女優の西野七瀬（32）が12日に放送された日本テレビ系「沸騰ワード10」（後7・56）に出演。人気力士の美容意識に衝撃を受ける場面があった。今回は「取り憑かれた力士」と題して放送され、西前頭2枚目の一山本に密着した。一山本が“取り憑かれている”ものは女性が挑戦したい1位という「美容」だった。一山本は朝稽古後、食事よりも先に自宅へ戻るなり洗顔を開始。間髪入れずに、大量のスキンケア用品が詰まった専用のボッ