SnowManの渡辺翔太（32）が、女優の芳根京子（29）とダブル主演する舞台「ウェンディ＆ピーターパン」12日、東京・シアターミラノ座で開幕した。世界的名作「ピーターパン」を、芳根演じるウェンディの視点から翻案した作品。日本では2021年に初演され、今回5年ぶりの再演となる。同所で行われた取材会に芳根らと出席した渡辺は、冒頭のあいさつで「言わないとと、思っていることがあります」と真剣な表情。静かに口を開