「他が違うみたい（笑）」渡辺のツッコミに芳根が大慌てする一幕も俳優の芳根京子とSnow Manの渡辺翔太がダブル主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』が、きのう12日より東京・THEATER MILANO-Zaにて開幕した。これに先立ち、公開ゲネプロと取材会が行われ、ダブル主演を務める芳根と渡辺が、初共演で感じたお互いの印象を語り合った。【写真多数】『ウェンディ＆ピーターパン』劇中でも息ぴったりの芳根京子、渡辺翔太