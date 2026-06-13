お笑いコンビ、南海キャンディーズが12日、東京・東銀座の時事通信ホールで「タイタンライブ」に出席した。8年ぶりのタイタンライブ出場の山里亮太（49）としずちゃん（47）は、この日のために新ネタを用意。山里が「欲しいものはカリスマ性。人を引っ張っていく立場になりたい。金言を言ってね」と言うと、しずちゃんは「それって言っていいの」。山里が「センターマイクの前なら」と言うと、しずちゃんは「きんたま」と下ネタを