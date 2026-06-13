俳優の芳根京子さんと、Snow Manの渡辺翔太さんがダブル主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』の取材会が11日行われました。【写真を見る】【Snow Man渡辺翔太】「僕として知った以上は…」報道陣への“男気謝罪”から「質問なんでしたっけ？」のギャップで魅了本作は世界的名作「ピーターパン」をウェンディの視点から描いた?少女が自らの力で運命を切り開いていく?壮大な冒険譚。ウェンディを演じる芳根さんは?お稽古が