お笑いコンビ、ウエストランドの河本太（42）が12日、東京・東銀座の時事通信ホールで「タイタンライブ」にピンで出演した。相方の井口浩之（43）はW杯の仕事で、この日にアメリカに向けて出発。河本が1人でネタを披露した。野球の審判のプロテクターを身に着け、牙のメイクをした河本は「我が輩は“アンパイアバンパイア”。貴様ら、人間の血を吸って生きている。だが、最近はまずい。それはストレスのせい。アウトかセーフが、俺