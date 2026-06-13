代表引退表明受けXで反応日本サッカー協会は12日、北中米ワールドカップ（W杯）メンバーで、主将の遠藤航（リバプール）が怪我のためチームを離脱することを発表した。遠藤が自身のXで代表引退を表明すると、本田圭佑が反応し、ファンから様々な声が上がった。33歳の遠藤は2月のリーグ戦で左足首を負傷。手術を受けリハビリを続けてきた。26人のメンバーには名を連ねたが、先月31日に行われたアイスランドとの壮行試合で負傷