中村敬斗が本音も…「本当にやるしかない」と切り替え森保一監督率いる日本代表は現地時間6月12日、同14日に迎える北中米ワールドカップ（W杯）のオランダ戦に向けてトレーニングを行った。取材に応じたMF中村敬斗（スタッド・ランス）は「精神的に難しい」とMF遠藤航が離脱した影響に触れながら、「本当にやるしかない」と気持ちを切り替えた。主将のMF遠藤航がチームを離脱してから一夜明けたトレーニング。2日後に迫るオラ