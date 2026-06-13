女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが９日に肺炎のため亡くなった。８６歳だった。所属事務所の長良プロダクションが１２日、発表した。約７０年にわたって女優として活躍し、名優・勝新太郎さんの妻としても知られた。平成に入ってからはバラエティー番組でも活躍。多くの人に親しまれた。葬儀・告別式は１７日に東京・桐ケ谷斎場で営まれる。バラエティー番組への出演でタレントのイ